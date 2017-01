Australian Open, Nadal: "Federer ha meritato più di me"

Sul campo dove aveva fatto piangere di dolore Roger Federer, Nadal deve ingoiare il boccone amaro di un sogno accarezzato nel quinto set e poi sgretolatosi per colpa dei colpi perfetti dello svizzero. Rafa non piange , ma dentro di lui c'è una tempesta di emozioni: "Innanzitutto devo fare le congratulazioni a Federer . Io ho lavorato duramente per essere qui, ho attraversato momenti difficili e bui ma combatterò per ottenere successi importanti".

"Sono state due settimane difficili, ho avuto dei momenti difficili, era dura non poter competere al meglio. Ho lavorato duro per essere qui stasera, ho lottato tanto. Oggi è stata una bellissima partita, Roger ha meritato un po' più di me di vincerla". Così Nadal, in mezzo alla Rod Laver Arena. "Congratulazioni a lui, è straordinario giocare così bene dopo tanto tempo - ha proseguito lo spagnolo - Per me è stato un mese stupendo, per la prima volta in carriera sono stato un mese in Australia. Mi sono divertito tanto in questo paese, il pubblico è sempre stato molto gentile e mi ha incoraggiato". In chiusura Nadal ha assicurato che "continuerò a provarci, penso di essere di nuovo a un livello molto alto" anche perché "è la terza volta che porto a casa il piatto, la coppa è meglio", ha concluso scherzando il mancino di Manacor.