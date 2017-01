Australian Open: Nadal d'acciaio, è in semifinale

Va a Rafa Nadal l'attesissimo quarto di finale degli Australian Open contro Milos Raonic, numero 3 al mondo e testa di serie più alta rimasta in gara: il maiorchino, che a Melbourne ha trionfato nel 2009, si impone in tre set col punteggio di 6-4, 7-6, 6-4 e vola in semifinale. Il suo prossimo avversario sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, cui bastano tre set per piegare un deludente David Goffin: 6-3, 6-2, 6-4 il punteggio a favore del bugaro.