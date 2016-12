Australian Open: la finale sarà Williams-Sharapova

13:48 - Agli Australian Open la finale femminile vedrà di fronte Serena Williams e Maria Sharapova, numero 1 e 2 del ranking Wta. La statunitense ha sconfitto nel derby la 19enne Madison Keys col punteggio di 7-6, 6-2 mentre la russa si è sbarazzata 6-3, 6-2 della connazionale Ekaterina Makarova. Il bilancio dei confronti è tutto a favore della Williams, avanti 16-2: l'ultimo successo della Sharapova risale al Masters Wta di Los Angeles del 2004.

Combattuta, almeno nel primo set, la semifinale tutta a stelle e strisce tra la Williams e la Keys. In una sfida tra due generazioni, la 19enne dell'Illinois, numero 35 del ranking wta, è scesa in campo senza timori reverenziali dopo aver eliminato ai quarti la sorella Venus. Serena è andata subito sotto di un break ma è riuscita a recuperarlo nel sesto gioco. Il set si è così deciso al tie-break, vinto dalla Williams 7-5. Nel secondo parziale la Keys si è arresa soltanto al nono match-point. Serena raggiunge così la 23esima finale in uno Slam con 18 successi. Semifinale decisamente più agevole per la Sharapova che ha messo sotto la connazionale Makarova fin dalle prime battute del match. A Masha sembrano essere serviti i due match point annullati nel secondo turno all'altra russa Alexandra Panova. Da lì in avanti il suo tennis è migliorato e ha lasciato poco spazio alle avversarie. "Sono felice di essere in finale, sono state due settimane durissime - ammette la Sharapova al termine dell'incontro -. Oggi è stato fondamentale riuscire a mantenere alta la concentrazione". Per la russa si tratta della decima finale in uno Slam, con 5 trofei major in bacheca.