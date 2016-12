Australian Open: Kyrgios ferma la corsa di Seppi

12:52 - Si ferma agli ottavi di finale, come nel 2013, la corsa di Andreas Seppi agli Australian Open, il primo Slam della stagione. Dopo aver battuto a sorpresa Roger Federer, l'altoatesino si arrende al 19enne idolo locale Nick Kyrgios che si impone in cinque lunghi set 5-7, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6 in 3 ore e 38 minuti. Seppi spreca due set di vantaggio e un match point per centrare il primo quarto di finale in carriera a Melbourne.

Dopo la vittoria su Federer nel terzo turno, Andreas Seppi andava a caccia del primo quarto di finale in carriera agli Australian Open ma si è dovuto fermare contro il 19enne Nick Kyrgios, talento locale di origini greche che lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale a Wimbledon dopo aver battuto niente meno che Rafa Nadal.

L'azzurro parte bene conquistando 7-5 il primo set grazie al break nell'undicesimo game e 6-4 il secondo parziale dopo aver strappato il servizio all'avversario, comunque molto combattivo, nel nono game.

Nel terzo set c'è una grande reazione di Kyrgios che, spinto dal pubblico, si porta subito sul 3-0 e chiude 6-3. Tornato in partita, l'australiano dà battaglia nel quarto set e costringe Seppi a rispondere colpo su colpo: i due difendono il servizio fino al 12esimo game quando l'azzurro ha un match point ma Kyrgios si salva e con due ace riesce a forzare la gara al tie break. Il giovane aussie si impone 7-6 nel quarto e così tutto si decide nel quinto set. Il 19enne di Canberra vola immediatamente sul 3-0, sembra tutto facile, ma Seppi non molla e riesce a recuperare il break portandosi sul 4-4.

Nel nono game Kyrgios salva una palla break e poi strappa in maniera decisiva il servizio all'azzurro nel 14esimo game per il definitivo 8-6. Delusione amara per Seppi mentre il beniamino locale si gode l'ovazione dei suoi tifosi.