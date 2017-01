Australian Open, immortale Federer: è in finale

Roger Federer è in finale agli Australian Open. Il tennista svizzero ha sconfitto in semifinale il connazionale Wawrinka in un match appassionante, durato 3 ore e 4 minuti: Roger l'ha spuntata in cinque set 7-5 6-3 1-6 4-6 6-3. Si tratta della 28esima finale in uno Slam per Federer che affronterà il vincente dell'altra semifinale tra Nadal e Dimitrov. "Nemmeno nei mei sogni più reconditi avrei pensato di poter arrivare così lontano. E' splendido"