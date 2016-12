22 gennaio 2016 Australian Open, fuori Vinci e Seppi. Federer, vittoria numero 300 Seppi lotta ma deve arrendersi a Djokovic, la Vinci perde con la numero 87. Bene Williams e Sharapova

L'Italia saluta Melbourne. Gli ultimi due azzurri, Andreas Seppi e Roberta Vinci, sono stati eliminati al terzo turno agli Australian Open. Seppi ha dato del filo da torcere al numero 1 del mondo Djokovic: si è arreso in tre set (6-1 7-5 7-6). Out anche la Vinci, che viene eliminata in tre set (0-6 6-4 6-4) dalla tedesca Anna-Lena Friedsam. Avanti Maria Sharapova e Serena Williams. Bene Roger Federer, che supera in tre set (6-4 3-6 6-1 6-4) Dimitrov.

Lo scorso anno Seppi aveva eliminato Federer: quest'anno l'impresa non gli riesce. Djokovic è troppo forte: il campione serbo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-1, 7-5, 7-6 (6) in 2 ore e 24 minuti di gioco. Seppi nel terzo set ha avuto a disposizione due set point per forzare il match al quarto, prima di arrendersi.



È comprensibilmente delusa, invece, Roberta Vinci, dopo la sconfitta - per 0-6 6-4 6-4 - contro la 21enne tedesca Anna-Lena Friedsam, che la ferma ancora una volta al terzo turno degli Australian Open, suo miglior risultato, già ottenuto nel 2006, 2010 e 2013. "Certo è stata brava lei, ma io non ho giocato come so. Non sentivo più la palla, potevo fare certamente di più".