Australian Open: Federer facile, che fatica Djokovic

Gara molto difficile per Novak Djokovic che soffre ma alla fine riesce ad avere la meglio di Gilles Simon. Il serbo numero 1 del mondo si impone soltanto al quinto set 6-3, 6-7, 6-4, 4-6, 6-3 in una maratona di oltre 4 ore e mezza contro il francese, bravissimo per ben due volte a pareggiare il set di svantaggio. Alla lunga però il talento di Nole è venuto fuori e ha prevalso. Nei quarti Djokovic affronterà il giapponese Nishikori che ha superato in tre set 6-4, 6-2, 6-4 il francese Tsonga.



Nell'ultimo match di giornata vince in scioltezza Roger Federer che supera in tre set 6-2, 6-1, 6-4 in un'ora e mezza precisa il belga Goffin. Per lo svizzero, sempre molto applaudito alla Rod Laver Arena, ci sarà ora lo scoglio Tomas Berdych: il ceco si presenterà alla sfida dopo un durissimo confronto con lo spagnolo Bautista, battuto in cinque set 4-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-3 in poco meno di tre ore e mezza. Nessuna sorpresa nemmeno nel tabellone femminile.



A Serena Williams bastano 57 minuti per stendere 6-2, 6-1 la Gasparyan e nei quarti se la vedrà con Maria Sharapova per un assoluto big match. La bionda siberiana nel quarto turno ha dovuto soffrire un po' di più per battere in due set 7-5, 7-5 la svizzera Bencic. L'altro quarto di finale vedrà di fronte la polacca Radwanska (6-7, 6-1, 7-5 alla Friedsam) e la spagnola Suarez-Navarro (0-6, 6-3, 6-2 alla Gavrilova).