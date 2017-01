Australian Open: Errani avanti, Fabbiano eliminato

Debutto vincente per Sara Errani agli Australian Open, primo Slam della stagione sui campi in cemento di Melbourne. La romagnola vola al secondo turno grazie al successo per 7-5, 6-1 sulla giapponese Ozaki; si ferma la corsa di Karin Knapp, costretta al ritiro per infortunio contro la Hsieh, e di Thomas Fabbiano, superato in tre set da Donald Young. Tra i big vittorie per Nadal, Raonic, Wozniacki e Serena Williams.