Australian Open: Djokovic-Federer in semifinale

Nessuna sorpresa nei quarti di finale che si sono disputati tra la notte e la mattinata italiana agli Australian Open, primo Slam della stagione che si sta svolgendo sui campi in cemento di Melbourne. Nel match che ha chiuso il programma Novak Djokovic ha fatto fuori in tre set 6-3, 6-2, 6-4 in poco più di due ore il giapponese Kei Nishikori. Soltanto nel terzo set Nole ha faticato quando si è trovato sotto 2-0 e 3-1 prima di ribaltare il discorso e chiudere 6-4. In semifinale il serbo numero 1 del mondo se la vedrà con Roger Federer contro cui ha vinto 7 degli ultimi 9 confronti nei tornei dello Slam.



Lo svizzero nei quarti ha superato in tre set 7-6, 6-2, 6-4 in due ore e 18 minuti Tomas Berdych. Il numero 3 al mondo ha faticato nel primo set, vinto al tie break, e in avvio del terzo, dove si è trovato sotto 2-0 prima di rimontare. Per Federer, che punta al quinto titolo a Melbourne, il primo dal 2010, è arrivata la 16esima vittoria in 22 gare contro il ceco, ha centrato la 39esima semifinale in uno Slam e l'80esimo successo in totale agli Australian Open.



Tutto secondo pronostico anche nel tabellone femminile. Più facile del previsto la vittoria di Serena Williams che ha travolto in due set 6-4, 6-1 in un'ora e mezza Maria Sharapova centrando il 18esimo successo contro la russa. Serena, che va a caccia del settimo titolo a Melbourne, ha vinto agevolmente nonostante per due volte abbia dovuto ricorrere all'assistenza del medico. L'americana numero 1 del mondo in semifinale sfiderà la polacca Agnieszka Radwanska, numero 4 del seeding, che ha steso in due set 6-1, 6-3 la spagnola Suarez Navarro.