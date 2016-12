Australian Open: Djokovic e Serena Williams in semifinale

19:32 - Si è completato il quadro delle semifinali agli Australian Open, primo Slam della stagione sui campi in cemento di Melbourne. Nel tabellone maschile il serbo Novak Djokovic ha battuto Raonic e se la vedrà col campione uscente Stan Wawrinka, che si è sbarazzato del giapponese Nishikori; Murray-Berdych l'altra sfida. In quello femminile, dopo il derby russo tra Sharapova e Makarova, ci sarà quello americano tra Serena Williams (Cibulkova ko) e Madison Keys, che ha battuto Venus.

Il campione in carica Stan Wawrinka ha centrato la seconda semifinale consecutiva a Melbourne (terza in uno Slam) grazie al successo in tre set 6-3, 6-4, 7-6 contro il giapponese Kei Nishikori. Lo svizzero, che in questo 2015 è imbattuto e nel torneo ha ceduto un solo set, se la vedrà ora con Novak Djokovic. Nole, numero 1 del mondo e vincitore a Melbourne nel 2008, 2011, 2012 e 2013, ha piegato senza particolari patemi in tre set 7-6, 6-4, 6-2 il canadese Milos Raonic. Nel tabellone femminile non ci sarà in semifinale lo scontro in famiglia tra le sorelle Williams. Serena, 5 titoli in Australia, ha battuto con un secco 6-2, 6-2, la slovacca Dominika Cibulkova, finalista della passata edizione, mentre Venus è stata fatta fuori dalla 19enne statunitense Madison Keys in tre set 6-3, 4-6, 6-4.