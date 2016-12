Australian Open, clamoroso: Seppi elimina Federer 

13:14 - Straordinario Andreas Seppi agli Australian Open. L'altoatesino in giornata di grazia ha clamorosamente eliminato Roger Federer al terzo turno del primo grande slam della stagione. Semplicemente fantastica la partita dell'italiano che ha battuto per la prima volta in carriera lo svizzero dopo 10 ko. Seppi ha vinto in quattro set (6-4, 7-6, 4-6, 7-6): straordinario il passante della vittoria. Ora per l'azzurro, emozionato, ci sono gli ottavi.

Davanti ai 15mila spettatori della Rod Laver Arena Seppi è strepitoso, tenendo in pugno un match durato due ore e 56 minuti e sfruttando le incertezze di un Federer che arrivava al terzo turno dopo l'incerta prova contro l'altro italiano Simone Bolelli. Ma questo nulla può togliere al valore dell'impresa dell'altoatesino, che nei dieci precedenti con lo svizzero aveva sempre perso portando a casa soltanto un set nel 2012, a Doha.

Federer arrivava almeno in semifinale negli Australian Open dal 2004, e questo dato non fa che ingigantire la prestazione dell'azzurro: sicuro di sé, attento in ogni frangente del match e positivo anche nel dritto, storicamente il suo punto debole. Seppi, dopo aver vinto il primo set con un break a zero sul 4-4 e il secondo dopo aver recuperato da 5-3 nel tie break, ha dovuto cedere all'orgoglio di 'Re Roger' solo nel terzo. Poi però è stato bravo a tenere soprattutto a livello mentale, facendo suo il quarto set ancora al tie break, chiuso con un lungolinea di dritto. Seppi si gode la storica impresa e l'ormai sicuro ritorno nei primi 40 del ranking Atp: agli ottavi lo attende l'australiano Nick Kyrgios che ha battuto in tre set il tunisino Malek Jaziri.