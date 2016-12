Australian Open: avanza la Errani, fuori la Vinci

10:05 - Sara Errani accede al terzo turno degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne, mentre viene eliminata l'amica e compagna di doppio Roberta Vinci. La romagnola, numero 14 del ranking e del seeding, ha superato in due set 7-6, 6-3 la spagnola Soler-Espinosa mentre la tarantina ha ceduto, sempre in due set, 6-2, 6-4 contro la mancina russa Ekaterina Makarova.

Sara ha dovuto lottare per quasi due ore (un'ora e 49 minuti) per avere la meglio della spagnola numero 69 della classifica Wta e ora se la dovrà vedere con la 25enne belga Yanina Wickmayer, numero 80 del ranking: la Errani è in svantaggio 3-2 nei precedenti ma è determinata per proseguire nella sua marcia e magari eguagliare i quarti di finale del 2012, il suo record in Australia.

Al terzo turno anche Maria Sharapova che però ha rischiato parecchio sul cemento della Rod Laver Arena per superare la connazionale Alexandra Panova, numero 150 Wta. 6-1, 4-6, 7-5 il punteggio finale dopo due ore e mezza di gioco, con 'Masha' che ha dovuto annullare due match point (sotto 5-4 nel terzo set).