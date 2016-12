Atp Shanghai: Federer implacabile, Simon si arrende

11:42 - Va a Roger Federer l'edizione 2014 del Masters 1000 Shanghai. Battendo in finale il francese Gilles Simon con un doppio 7-6, re Roger si è aggiudicato il torneo cinese per la prima volta in carriera interrompendo il dominio di Djokovic (battuto ieri in una splendida semifinale) che aveva trionfato nel 2012 e nel 2013. Per il 33enne Federer si tratta dell’81esimo torneo vinto in carriera, il quarto quest'anno dopo Cincinnati, Halle e Dubai.

Federer entra in campo dopo avere giocato un tennis meraviglioso contro Djokovic, ma il primo set della finale contro Simon è tutto in salita. Il francese, numero 37 nel ranking Atp, si porta sul 5-3 ma rovina tutto proprio sul più bello facendosi rimontare dallo svizzero che, dopo avere annullato due set point, chiude il tie-break 8-6.



Il secondo set segue i turni di servizio e la prima palla break è per Simon sul 6-5. Ancora una volta Federer chiude la porta in faccia al 29enne di Nizza e si guadagna il tie-break stravincendolo 7-2. A Simon, che tornava a disputare una finale Atp dopo più di un anno di astinenza, resta la soddisfazione di avere disputato un torneo decisamente al di sopra delle aspettative.