Atp Parigi: trionfa Djokovic, Murray si arrende

Novak Djokovic fa sei. Il tennista serbo supera in due set Andy Murray nella finale del torneo di Parigi-Bercy, ultimo appuntamento prima delle Atp Finals di Londra, e si aggiudica così il sesto Masters 1000 della sua stagione. Sul veloce indoor della capitale francese, Nole piega lo scozzese 6-2, 6-4 e vendica la finale persa a Montreal, in uno dei due Masters 1000 dove non ha trionfato, oltre a quello di Madrid a cui non ha partecipato.