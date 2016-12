Atp Montecarlo: Fognini-Bolelli volano in semifinale

18:41 - Fabio Fognini e Simone Bolelli continuano la loro marcia al Montecarlo Rolex 2015, terzo Masters 1000 della stagione Atp in corso sui campi in terra del Country Club del Principato. La coppia azzurra supera in due set i padroni di casa Mahut e Roger-Vasselin e approda così alla semifinale: 7-6(4), 6-2 il punteggio finale in favore degli italiani che domani sfideranno il tandem formato dal croato Dodig e dal brasiliano Melo, testa di serie numero due.

Tabellone che segue il pronostico, con tre delle quattro coppie ancora in corsa tra le prime quattro favorite alla vigilia: l'unica sorpresa sono proprio gli azzurri, killer al secondo turno di Rojer e Tecau, terza testa di serie e unica assente al banchetto delle semifinali. Contro Mahut e Roger-Vasselin non è stata però una passeggiata per gli italiani, che nel primo set strappano subito il servizio agli avversari ma poi subiscono due break consecutivi prima del controbreak che vale il 3-3. Si va avanti fino al tiebreak, dove Bolelli e Fognini scappano sul 5-1 e poi chiudono alla seconda palla set.

Nel secondo parziale tutto più facile per i detentori degli Australian Open che concedono solo 2 game ai transalpini e ora si preparano al tandem Dodig-Melo, già battuto un mese fa nella semifinale a Indian Wells.