Atp Miami: la finalissima è Djokovic-Murray

12:24 - Saranno Novak Djokovic e Andy Murray a giocarsi il titolo al torneo Atp di Miami. Il serbo sconfigge 7-6, 6-2 il padrone di casa John Isner e raggiunge in finale lo scozzese, che regola con un doppio 6-4 Tomas Berdych. Quella di domenica sarà la 32esima finale in carriera in un Master 1000 per il fenomeno di Belgrado, ma Murray ha già vinto il titolo in due occasioni e cerca il tris nella rivincita della finale degli Australian Open

Pressoché perfetta la prova di Djokovic, nonostante alla vigilia in molti avessero pronosticato un match difficile contro il bombardiere Isner. Invece 'Nole' non lascia scampo all'avversario, confermando lo straordinario momento di forma successivo alla paternità: dopo la vittoria ad Indian Wells, Djokovic proverà a ripetersi anche sul cemento di Key Biscayne.

Murray, invece, oltre a conquistare la finale si toglie anche la soddisfazione di rimettere in parità gli scontri diretti con Berdych (6-6 ora). Mai in partita il ceco, lo scozzese conferma il buon feeling con Miami: qui ha casa e si allena, qui ha già vinto in due occasioni. La prima volta fu nel 2009 proprio contro Djokovic. Chissà mai che la storia si ripeta...