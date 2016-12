Atp Halle: super Seppi si inchina a Federer in finale

Andreas Seppi si arrende soltanto in finale nel torneo Atp 500 di Halle, battuto da sua maestà Roger Federer in due set (7-6, 6-4). Alla decima finale sull'erba del Gerry Weber Open lo svizzero numero 2 del ranking Atp conquista per l'ottava volta in carriera (la terza di fila) il torneo tedesco. L'altoatesino, arrivato all'ultimo atto dopo i ritiri di Monfils e Nishikori, esce dal campo a testa alta e sarà testa di serie a Wimbledon.