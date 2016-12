Atp Finals, Raonic si ritira: al suo posto c'è Ferrer

17:28 - Milos Raonic si ritira dalle Atp Finals e rinuncia all'ultimo match del Gruppo B contro Kei Nishikori. Il canadese ha deciso di dare forfait dopo essersi sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di cinque centimetri al quadricipite femorale. Al posto di Raonic, che al Masters ha perso le sfide contro Roger Federer e Andy Murray, subentra la prima riserva del torneo, lo spagnolo David Ferrer.

"Sono triste nel dover annunciare che devo ritirarmi da questa competizione, a causa di uno strappo muscolare. È stata una decisione difficile", ha spiegato su Twitter il canadese, che era arrivato a Londra già con qualche problema e le cui condizioni erano peggiorate dopo il match contro Murray. "Si, i tifosi meritano di vedere un grande spettacolo e se non posso darlo è giusto ritirarmi - ha aggiunto -. Mi dispiace e farò di tutto per essere qui l’anno prossimo. Rischiavo uno stop di 6/8 Settimane".

NISHIKORI BATTE FERRER

Niente da fare per Ferrer contro Nishikori alle Atp Finals. Lo spagnolo prende il posto di Raoinic, infortunato, e nel penultimo match del Gruppo B si arrende in tre set al giapponese. Partita lottata nel primo parziale, con Ferrer che riesce a conquistare il primo set. Poi il Nishikori riporta il match dalla sua parte, vincendo in rimonta col parziale finale di 4-6, 6-4, 6-1. Nishikori non passa il turno solo se Murray batte Federer in due set.