Atp Finals: pronostico rispettato, Djokovic-Federer in finale

10:04 - Roger Federer raggiunge Novak Djokovic nelle finale delle Finals Atp di tennis di Londra. Il numero 3 al mondo batte 4-6, 7-5, 7-6 il connazionale svizzero Stanislas Wawrinka che ha sprecato ben 4 match point, nella partita più lunga e più bella del torneo durata quasi 3 ore e decisa soltanto al tie-break del terzo set. Il serbo numero 1 al mondo, invece, si è imposto nel pomeriggio 6-1, 3-6, 6-0 sul giapponese Nishikori.

Derby svizzero davvero incredibile quello giocato tra Federer e Wawrinka. Stan parte subito forte conquistando un po’ a sorpresa il primo set grazie ai servizi strappati nel terzo e settimo gioco. Nel secondo parziale, invece, Roger risponde colpo su colpo riuscendo a trovare il break nel dodicesimo gioco lasciando a zero l’avversario. Ad inizio terzo set arriva l’episodio più contestato del match con un grave errore del giudice di sedia che concede un punto a Wawrinka su una palla out. Federer non chiama la moviola, sicuro di aver ottenuto il punto, e perde il servizio tra le polemiche. Sul 5-4 Stan ha a disposizione ben 3 match point per chiudere i conti ma Federer sale in cattedra annullandoli e portando a casa il punto del 5-5. Si va così al tie-break: Wawrinka spreca il quarto match point sul 6-5, Roger mantiene la calma e chiude 7-5 tra gli applausi di una 02 Arena finalmente divertita dopo un torneo decisamente al di sotto delle aspettative.



Nel pomeriggio Djokovic contro Nishikori domina il primo set conquistando cinque giochi consecutivi. Nel secondo parziale si porta subito avanti di un break ma poi si innervosisce cedendo la battuta e battibeccando col pubblico londinese. Il giapponese sfrutta poi la prima palla break nell’ottavo game prima di chiudere sul 6-3. In apertura di terzo set, Nishikori ha addirittura a disposizione due palle per strappare il servizio al serbo che però risorge e non concede più nulla mettendo in fila 6 giochi consecutivi. E’ la 31esima affermazione di seguito sui campi indoor per Nole che domenica cercherà la terza vittoria negli ultimi tre anni alle Atp Finals.