18 novembre 2015 Atp Finals: Nadal in semifinale, Wawrinka elimina Ferrer Il maiorchino sconfigge in 2 set Andy Murray ed entra di diritto tra i primi 4 del torneo. Lo svizzero batte 7-5, 6-2 lo spagnolo

Rafa Nadal sconfigge in due set (6-4, 6-1) Andy Murray nella quarta giornata delle Atp World Tour Finals in corso di svolgimento sul veloce indoor della O2 Arena di Londra. Lo spagnolo quinto del ranking si sbarazza in 1 ora e 32 minuti del britannico numero 2 al mondo e conquista il pass per la semifinale del Masters anche in virtù del successo di Stan Wawrinka (7-5, 6-2) su David Ferrer, eliminato, nell'altro match del gruppo "Ilie Nastase".

Avvio shock per Wawrinka nel match serale: Ferrer strappa il servizio allo svizzero numero 4 al mondo nel quarto gioco e si conquista una palla set che però spreca nel nono game. Da qui in poi lo spagnolo, settimo nel ranking Atp, esce mentalmente dalla partita e per Stan appare un gioco da ragazzi conquistare 4 game consecutivi chiudendo 7-5 il primo set. Nel secondo parziale Wawrinka si porta subito sul 4-1 con due break a favore e mette in cassaforte l'incontro al terzo match point dell'ottavo gioco. Venerdì lo scontro tra lo svizzero e Murray metterà in palio il secondo pass per le semifinali mentre Ferrer, che dovrà vedersela nel derby spagnolo con il già qualificato Nadal, è matematicamente eliminato.



Nel primo set regna l'equilibrio con Nadal che riesce a trovare il controbreak già nel secondo gioco dopo aver perso il servizio in apertura. Nel decimo game la svolta: lo spagnolo lascia a 0 in battuta il britannico, osannato dal pubblico di casa, e conquista così il primo punto della partita. Il secondo set è senza storia: Nadal vola sul 3-0, strappa il servizio anche nel sesto gioco e chiude con un netto 6-1 che non lascia scampo all'avversario. Per Nadal si tratta della 16esima affermazione in carriera contro Murray, fermo a 6 negli scontri diretti. Vendicato così l'ultimo incontro vinto 6-3, 6-2 dal britannico nel '1000' di Madrid.