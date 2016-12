Atp Finals: Murray in scioltezza, Nadal stende Wawrinka

Inizia nel miglior dei modi il Masters per Andy Murray e per Rafa Nadal . Nel primo incontro del gruppo "Ilie Nastase" alle Atp Finals, il britannico numero 3 al mondo regola David Ferrer con un doppio 6-4 rispettando i pronostici della vigilia. La sorpresa di giornata sul centrale della O2 Arena di Londra arriva però in serata con il successo dello spagnolo per 6-3, 6-2 su Stanislas Wawrinka , quarto giocatore del ranking Atp.

Nadal è ancora a caccia del primo successo al Masters dopo le finali raggiunte e perse nel 2010 e nel 2013. Il maiorchino spazza via in un'ora e 22 minuti la brutta copia del Wawrinka ammirato la passata stagione. Lo svizzero sembra partire col piede giusto conquistando subito il break in apertura ma lo spagnolo risponde con un contro-break nel secondo gioco. Il primo set si decide all'ottavo game quando Nadal concretizza la terza palla break concessa da Stan prima di chiudere nel successivo servizio. Da qui in poi match in discesa per Nadal che lascia solo due giochi all'avversario e si prende la rivincita per il match perso due settimane fa a Parigi-Bercy.