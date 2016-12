16 novembre 2014 Atp Finals, Federer si ritira: vince Djokovic Lo svizzero ha un problema alla schiena e ha deciso di dare forfait per non mettere a rischio la finale di Davis Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:15 - Roger Federer rinuncia a giocare la finale del Masters 2014 e regala la vittoria a Nole Djokovic senza scendere in campo. L'elvetico ha deciso di ritirarsi a causa di alcuni problemi alla schiena e per non rischiare di compromettere l'imminente finale di Davis contro la Francia. "Mi spiace, non sono in condizione di giocare questa sera", ha detto lo svizzero al pubblico dell'O2 Arena. Per Djokovic è il quarto Masters in carriera.

"Sono voluto uscire a chiedere scusa, scusate ancora. Spero di tornare il prossimo anno - ha aggiunto Roger, che ha tentato di giocare fino all'ultimo, ma non ce l'ha fatta a recuperare -. Ho provato tutto il giorno ma non sono in grado di giocare". Dopo Bercy 2008 e Doha 2012, per Federer si tratta del terzo forfait in carriera. Secondo alcune indiscrezioni, già per la sfida contro Wawrinka il campione svizzero si era dovuto sottoporre a un'infiltrazione, ma poi la battaglia contro il connazionale ha minato ulteriormente la schiena di Roger.



"Sono triste nell'annunciarvi che non posso giocare la finale contro Novak questa sera - ha scritto sul suo profilo Facebook Federer -. Mi sono fatto male alla schiena dopo il match di ieri contro Stan. Sono molto deluso e spero di sentirmi meglio presto. E' stata una decisione estremamente difficile perchè amo giocare a Londra e alle Finals, che è stato un torneo che tante soddisfazioni mi ha dato. Purtroppo, il mio problema alla schiena non mi permette di giocare. Spero che capiscano tutti i tifosi di tennis e tutti coloro che sono nell'evento la mia decisione".



Grazie al forfait di Federer, Djokovic mette invece in bacheca il quarto titolo al Masters (terzo di fila come Lendl e Nastase), chiudendo il 2014 al primo posto in classifica. Un risultato straordinario, che conferma l'ottima stagione del serbo. "Difficile celebrare così, mi dispiace per Roger, spero possa tornare presto - ha dichiarato dopo la vittoria -. Questo trofeo è il frutto del lavoro di quest'anno, dei miei miglioramenti".