Atp Finals: Federer e Nishikori in semifinale, Murray out

23:30 - Sono Roger Federer e Kei Nishikori i primi due semifinalisti delle Atp Finals di Londra, appuntamento conclusivo della stagione in corso sul veloce indoor della O2 Arena. Lo svizzero umilia lo scozzese Murray con un clamoroso 6-0, 6-1 e vince il girone B a punteggio pieno. Insieme a lui passa il turno il giapponese, primo asiatico a partecipare ad un Masters, che batte 4-6, 6-4, 6-1 lo spagnolo Ferrer, chiamato a sostituire l'infortunato Raonic.

Il primo a scendere in campo è proprio Nishikori, che si trova davanti non il croato - già eliminato e messo ko da un problema al quadricipite - bensì l'ostico Ferrer, chiamato d'urgenza per non deludere il folto pubblico londinese. E alla fine gli spettatori si divertono perché assistono al primo match del Masters che si decide in tre set: il primo parziale è dello spagnolo grazie ad uno scatto nel finale, mentre il secondo se lo aggiudica il nipponico con un break in apertura. Il terzo, infine, è un monologo di Nishikori, che agguanta così la seconda vittoria e si mette a sedere aspettando il verdetto di Federer-Murray.In realtà non deve aspettare molto il giapponese, finalista agli Us Open e numero 5 del ranking: in soli 24 minuti, infatti, Federer - già qualificato grazie al set vinto da Ferrer nel pomeriggio - vince il primo parziale e spedisce matematicamente anche Nishikori in semifinale. La lezione che infligge Roger a Murray, per giunta davanti ai suoi tifosi, merita un capitolo a parte: i 35 colpi del terzo punto sono solo un'illusione per lo scozzese, che non riesce mai ad entrare in partita ed evita l'onta del doppio 6-0 solo al penultimo game dell'incontro. Troppo Roger per il britannico, che dopo 56 minuti alza bandiera bianca.