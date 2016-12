Atp Brisbane: Raonic batte Federer e trionfa

Il 2016 di Milos Raonic è iniziato nel migliore dei modi: il canadese ha battuto in finale Roger Federer e ha conquistato il torneo Atp di Brisbane, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile. Grande rivincita per il numero 14 del mondo che lo scorso anno aveva perso all'ultimo atto proprio contro lo svizzero. Partita poco combattuta chiusa in due set (6-4, 6-4) in un'ora e ventotto minuti di gioco.