Atp Barcellona: Fognini concede il bis, fa fuori ancora Nadal

18:15 - Fabio Fognini ci ha preso gusto. Il campione ligure batte per la seconda volta consecutiva l'ex numero uno Rafa Nadal, due mesi dopo il successo nella semifinale di Rio. Stavolta ne arriva una più netta, in casa dello spagnolo: nel terzo turno del Barcelona Open Banc Sabadell, torneo Atp 500 in corso sulla terra rossa della città catalana, l'azzurro batte 6-4, 7-6(6) e vola ai quarti dove affronterà un altro spagnolo, Pablo Andujar.

Una volta può essere un caso, due di fila no. Fabio, scivolato al numero 30 del ranking, si conferma la bestia nera 2015 di Nadal, testa di serie numero 2 del tabellone: il mancino di Manacor non sta certo vivendo un periodo di forma smagliante, lo si è visto anche a Montecarlo, ma batterlo sull'amata terra è sempre un'impresa, specialmente in un torneo dove in carriera ha già trionfato otto volte. Ecco quindi che l'azzurro, sotto gli occhi della fidanzata Flavia Pennetta, confeziona una prestazione super e mette in ginocchio Rafa in due ore e un minuto di gioco. Primo set equilibratissimo fino al decisivo decimo game, quando Fabio strappa il servizio a Nadal e vola sull'1-0. Nel secondo il maiorchino prova a scappare ma appare troppo pigro e il ligure trova per ben tre volte il controbreak: al tie-break arriva l'ultimo ruggito dell'ex numero uno che annulla ben tre palle match all'azzurro (da 6-3 a 6-6), ma alla quarta è costretto ad alzare bandiera bianca.