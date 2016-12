Tennis, Coppa Davis: sarà Italia-Argentina

- L'urna diha designato l'come sfidante dell'nel primo turno deldi. Gligiocheranno in trasferta, volando indal 31 gennaio al 2 febbraio. Tra le due nazionali c'è un solo precedente in: nel luglio 1983 l'fu sconfitta per 5-0 nei quarti, giocati alda. Fu anche l'ultima presenza dinella competizione.

L'Italia, al nono posto nel ranking per nazioni, pubblicato lunedì scorso dall'ITF, non rientra tra le teste di serie del tabellone a 16. Per Andreas Seppi e compagni, quindi, è toccato uno sfidante insidioso come l'Argentina, ma il capitano Corrado Barazzutti predica ottimismo: "L’Argentina è una formazione molto forte. È stata anche finalista l’ultima volta nel 2011. Può contare su un top ten come Juan Martin Del Potro e su altri giocatori esperti e competitivi. La nostra però è una squadra molto forte e compatta. Singolaristi come Fognini e Seppi sono duri da affrontare. Aspettiamo di vedere che superficie sceglieranno i nostri avversari. E non è detto che sia la terra rossa, potrebbero anche optare per il cemento".

Questo il tabellone del World Group (tra parentesi le teste di serie):



(1) Repubblica Ceca c. Olanda

Giappone c. (7) Canada

Germania c. (3) Spagna

(5) Francia c. Australia

(6) Usa c. Gran Bretagna

(4) Argentina c. Italia

(8) Kazakistan c. Belgio

(2) Serbia c. Svizzera