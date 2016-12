Tennis, Us Open: stasera Djokovic-Nadal, ma per l'Atp ha già vinto Rafa

foto LaPresse Correlati Serena regina agli US Open

Le foto 15:24 - A New York è tutto pronto per la finale che, alle 23 ora italiana, decreterà il padrone degli Us Open. Djokovic contro Nadal, il numero uno al mondo che sfida il numero due. Sarà una "bella", visto che per la terza volta i due si sfidano sul cemento di Flushing Meadows nell'atto conclusivo del torneo. Una vittoria per parte: lo spagnolo nel 2010, il serbo nel 2011. Anche se, per il sito ufficiale dell'Atp, stasera ha già trionfato il maiorchino. - Aè tutto pronto per la finale che, alle 23 ora italiana, decreterà il padrone deglicontro, il numero uno al mondo che sfida il numero due. Sarà una "bella", visto che per la terza volta i due si sfidano sul cemento di Flushing Meadows nell'atto conclusivo del torneo. Una vittoria per parte: lo spagnolo nel 2010, il serbo nel 2011. Anche se, per il sito ufficiale dell', stasera ha già trionfato il maiorchino.

Una gaffe, quella dell'Atp, che nella sezione "Head to head" decreta Nadal vincitore dell'ultimo scontro diretto in programma a New York. Peccato che si debba ancora giocare, e tutto si può dire tranne che l'esito del match sia scontato.



Nadal va a caccia del tredicesimo titolo dello Slam, mentre Djokovic, più staccato, è fermo a quota sei. Anche i testa a testa tra i due pendono a favore del maiorchino, che su 36 sfide ne ha vinte 21 contro le 15 del serbo, voglioso di rivincite. Ma per cercare di salire a 16, Nole dovrà vedersela anche con l'Atp.