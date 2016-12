Us Open, Flavia Pennetta soddisfatta: "Mi do un bel sette e mezzo"

foto LaPresse 11:35 - La sconfitta in semifinale agli Us Open contro Victoria Azarenka non ha lasciato l'amaro in bocca a Flavia Pennetta. "Che voto mi do per il torneo? Un bel sette e mezzo - ha spiegato l'azzurra -. Se tiro le somme di queste due settimane qui a New York, sono super positive". "E' stato un un grande torneo, ho giocato un ottimo tennis, mi sono divertita, ho sentito di nuovo sensazioni positive in campo", ha aggiunto. - La sconfitta in semifinale aglicontronon ha lasciato l'amaro in bocca a. "Che voto mi do per il torneo?- ha spiegato l'azzurra -. Se tiro le somme di queste due settimane qui a New York, sono super positive". "E' stato un un grande torneo,, mi sono divertita, ho sentito di nuovo", ha aggiunto.

Nessun rimpianto, dunque, per l'azzurra alla prima semifinale in uno Slam: "Non val la pena di stare a rimuginare su un punto andato male, sul fatto che nel primo set potevo andare sul 5-4. Ho tenuto testa alla numero 2 del mondo ed in certi momenti penso di aver giocato alla pari".



Prima del match con la Azarenka, Flavia ha coltivato il sogno di andare in finale, ma a bocce ferme è molto realista: "Lei è più forte di me e alla fine ha fatto più punti di me. Onestamente, non pensavo quest'anno di arrivare a questo punto". Del resto il ranking parla chiaro. "Prima di Wimbledon ero numero 116, ora sono di nuovo intorno alla trentesima posizione, una classifica che mi consentirà di giocare tranquillamente i tornei che restano quest'anno - ha proseguito la Pennetta -. E poi a novembre c'è la finale di Fed Cup a Cagliari (contro la Russia), un appuntamento per noi molto importante".