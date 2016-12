Tennis, Us Open: Errani-Vinci eliminate nel doppio dalle sorelle Williams 

foto LaPresse 20:59 - Finisce la corsa di Sara Errani e Roberta Vinci a New York. La coppia numero 1 del tabellone è stata eliminata nei quarti del torneo di doppio dalle sorelle Serena e Venus Williams, che si sono imposte sul Louis Armstrong per 6-3, 6-1 in 1h05'. Le americane, che inseguono il 14° slam della carriera, si vendicano così della sconfitta subita a Melbourne, a inizio stagione, dalle due azzurre. Partita mai in discussione, opaca la prova della Vinci. - Finisce la corsa dia New York. La coppia numero 1 del tabellone è stata eliminata nei quarti del torneo di doppio dalle sorelle, che si sono imposte sul Louis Armstrong perin 1h05'. Le americane, che inseguono il 14° slam della carriera, si vendicano così della sconfitta subita a, a inizio stagione, dalle due azzurre. Partita mai in discussione, opaca la prova della Vinci.

Sara e Roberta non possono nulla con lo strapotere fisico delle avversarie. E quando il servizio della tarantina comincia a cedere, il gioco è fatto. Le Williams ripetono, per molti tratti, la partita di un anno alle Olimpiadi di Londra, lasciando solo le briciole alla coppia - classifica alla mano - più forte del mondo. Errani e Vinci, con questa eliminazione, non potranno difendere il titolo conquistato agli Us Open lo scorso anno contro Hradecka e Hlavackova.