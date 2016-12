Tennis, Us Open: Roger Federer eliminato agli ottavi da Tommy Robredo

foto LaPresse Correlati Donne, ai quarti sarà Pennetta-Vinci 12:38 - Clamoroso agli Us Open di tennis: Roger Federer è fuori. Lo svizzero, nunero 7 del mondo e trionfatore a New York per cinque volte di fila tra il 2004 e il 2008, è stato pesantemente sconfitto negli ottavi dallo spagnolo Tommy Robredo, numero 22 al mondo, che si è imposto in tre set per 7-6, 6-3, 6-4. E' la prima volta dal 2003 che Federer esce così presto di scena a Flushing Meadows. "La mia è stata una prestazione frustante", ha commentato Federer. - Clamoroso aglidi tennis:è fuori. Lo svizzero, nunero 7 del mondo e trionfatore a New York per cinque volte di fila tra il 2004 e il 2008, è stato pesantemente sconfitto negli ottavi dallo spagnolo, numero 22 al mondo, che si è imposto in tre set per 7-6, 6-3, 6-4. E' la prima volta dal 2003 che Federer esce così presto di scena a Flushing Meadows. "La mia è stata una prestazione frustante", ha commentato Federer.

Una brutta sconfitta per Federer che, per la seconda volta dal 2002, chiude la stagione senza vincere neanche uno Slam. Adesso derby iberico per Robredo che, arrivato per la prima volta ai quarti a Flushing Meadows, affronta Rafa Nadal. Disastrosa la prestazione dello svizzero sull'Armstrong, il vecchio centrale sul quale è stata riprogrammata la partita a causa della pioggia: Robredo lo stende dopo 10 sconfitte su 10 precedenti, mettendo a rischio la permanenza dell'elvetico nella Top ten e la sua conseguente partecipazione al Masters. "Senza nulla togliere a Robredo, questa sera ho l'impressione di essermi autodistrutto", ha detto Federer, che sta attraversando un momento difficile della sua strepitosa carriera. Approdano ai quarti di New York anche Gasquet, al termine di un match infinito contro Raonic, e Ferrer, uscito vittorioso al quarto contro Tipsarevic.