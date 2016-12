Us Open: Flavia Pennetta vince il derby con la Errani

foto LaPresse 21:51 - Il derby azzurro sorride a Flavia Pennetta, che supera Sara Errani e si qualifica per il terzo turno dello Us Open. Sul cemento di Flushing Meadows, la brindisina vince in due set (6-3, 6-1) dopo un'ora e dodici minuti di gioco. Avanza anche Roberta Vinci, che batte in rimonta la ceca Safarova: 4-6, 6-1, 6-2 il punteggio in favore dell'italiana che, al prossimo turno, se la vedrà con l'azzurra Knapp che ha steso la Vesnina in due set: 6-1 6-4. - Il derby azzurro sorride a, che superae si qualifica per il terzo turno dello Us Open. Sul cemento di Flushing Meadows, la brindisina vince in due set (6-3, 6-1) dopo un'ora e dodici minuti di gioco. Avanza anche, che batte in rimonta la ceca: 4-6, 6-1, 6-2 il punteggio in favore dell'italiana che, al prossimo turno, se la vedrà con l'azzurrache ha steso lain due set: 6-1 6-4.

AVANZA SEPPI, FOGNINI OUT Un sorriso e una mazzata: queste le sensazioni provate nella notte di Flushing Meadows, in cui erano impegnati gli azzurri Andreas Seppi e Fabio Fognini. L'altoatesino ha sconfitto 6-3, 3-6, 7-5, 7-5 il belga Xavier Malisse qualificandosi al secondo turno degli Us Open. Malissimo invece il ligure, che si è arreso in un'ora e 27 minuti allo statunitense Rajeev Ram, numero 128 del mondo: 6-1, 6-2, 6-2 il punteggio in favore dell'americano.



Seppi ha saputo soffrire, nel terzo set ha addirittura annullato due palle break sul 5-5 dopo una sospensione di 5 ore nel primo set a causa di un acquazzone: ora l'altoatesino affronterà nel secondo turno l'indiano Somdev Devvarman, numero 114 al mondo, che ha superato in cinque set lo slovacco Luckas Lacko. Fognini, semplicemente, non è mai entrato in partita: dopo un luglio fantastico il ligure sta pagando gli sforzi e anche stavolta è apparso privo di energie e incapace di mostrare il suo tennis.