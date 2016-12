Wta Cincinnati: blackout Vinci, Jankovic avanti

- E' finita ai quarti di finale l'avventura dial torneo. La 30enne tennista tarantina è stata sconfitta in due set dalla serba, che si è imposta col punteggio di 6-0, 6-4. La Vinci, reduce dal successo nel derby tutto azzurro degli ottavi contro Sara Errani, non è riuscita a ripetersi. Perso malamente il primo set, ha provato a resistere nel secondo ma è crollata definitivamente sul più bello.

Il primo set dura solo 19 minuti e vede la Jankovic aggiudicarselo con una facilità disarmante. La Vinci si sveglia all'inizio del secondo set, riesce a strappare il servizio alla serba e a portarsi sul 4-2. Sembra l'inizio di un'altra partita, ma l'azzurra perde il turno di servizio e non si riprende più. La Jankovic vince quattro game consecutivi e chiude sul 6-4, dopo un'ora e tre minuti, strappando ancora a zero il servizio alla Vinci.

Era la settima volta che le due tenniste si affrontavano in carriera, la terza nel 2013: il bilancio dei confronti diretti vede la 28enne di Belgrado in vantaggio per 5-2.