Tennis, a Montreal Djokovic e Nadal si sfidano in semifinale

foto LaPresse 12:21 - Quarti di finale senza troppe sorprese al Masters 1000 di Montreal. Nole Djokovic e Rafa Nadal si sono sbarazzati rispettivamente di Richard Gasquet, battuto 6-1, 6-2, e di Marinko Matosevic, superato 6-2, 6-4, e ora si affronteranno in semifinale. Dall'altra parte sarà derby canadese. Milos Raonic ha avuto la meglio di Ernests Gulbis per 7-6, 4-6, 6-4, mentre Vasek Pospisil ha approfittato del ritiro di Nikolay Davydendo per problemi respiratori.

Quello tra Djokovic e Nadal nel sesto Masters 1000 della stagione sarà il 36° incontro con 20 vittorie a 15 per il maiorchino. Il big match sui campi in cemento della città del Quebec sarà anche la terza sfida tra Nole e Rafa nel 2013: in finale a Monte-Carlo ha vinto il serbo, in semifinale al Roland Garros si è imposto lo spagnolo, entrambe giocate sulla terra. Ma il pubblico di casa non vede l'ora di seguire la sfida tutta canadese tra Raonic e Pospisil, la prima in una semifinale di un torneo Atp dal 1990, mentre era dal 1969 che un giocatore canadese non arrivava fino a questo punto a Montreal.