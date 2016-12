Wta Carlsbad: Hingis, ritorno di successo

foto LaPresse Correlati Vinci ai quarti, fuori la Schiavone 12:27 - Ritorno di successo per Martina Hingis. A sei anni dal ritiro, la ex numero uno del mondo è tornata su un campo da tennis e ha regalato spettacolo. Al torneo californiano di Carlsbad, in coppia con la slovacca Daniela Hantuchova, la Hingis ha regolato con un netto 6-1, 6-1 il duo Julia Georges-Darija Jurak. "Mi sono sentita a mio agio da tutti i punti di vista, sembrava quasi normale", le parole a caldo della tennista svizzera.

La Hingis non giocava una partita ufficiale dal novembre 2007, quando a Wimbledon risultò positiva ad un test antidoping per cocaina. "Sto bene mentalmente - ha proseguito la tennista di origini slovacche -. Dopo il primo turno di servizio nel secondo set, è come se tutto fosse tornato alla normalità".