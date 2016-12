Tennis, Fognini è numero 16 al mondo 

Il suo numero 16, infatti, è inferiore soltanto al best ranking di Panatta (4), Barazzutti (7) e Bertolucci (12). Nomi che hanno scritto la storia del tennis italiano. A Fognini sono bastate tre settimane per lasciare un'impronta: il ligure è risalito dalla posizione n.31 e soprattutto ha dato una svolta al suo gioco, diventato di colpo più solido: "Sono state tre settimane fantastiche e ringrazio tutti i miei amici e lo staff che mi segue quotidianamente - ha detto Fabio dopo la sconfitta con Robredo -. Ho un po’ di rammarico per questa brutta partita, chiedo perdono al pubblico, a chi magari ha fatto tanti chilometri per essere qui ad assistere a una finale in cui non sono riuscito ad esprimere il mio miglior tennis". Poco importa. Fognini adesso parte per la stagione sul cemento americano (giocherà in Canada, poi a Cincinnati e a New York), con altri obiettivi ampiamente alla portata: Almagro e Raonic, ad esempio, lo precedono di appena 150 punti nella classifica Atp. Un italiano non entra nei primi 15 dal 1979: è arrivato il momento di sfatare l'ennesimo tabù.