Tennis, giallo sulla nuova racchetta di Roger Federer

foto LaPresse 10:07 - Giallo racchetta per Roger Federer. Lo svizzero ha postato su Facebook una foto che lo ritrae ad Amburgo mentre impugna una Wilson nera. Negli ultimi anni il numero 5 del ranking ha sempre usato un modello bianco, ma il problema non è il colore dell'attrezzo, quanto l'ovale. Dopo le recenti sconfitte, infatti, in molti avevano suggerito a Roger di usare una racchetta più "facile" e forse il Re ha deciso di ascoltare i consigli. - Giallo racchetta per. Lo svizzero ha postato su Facebook una foto che lo ritrae admentre. Negli ultimi anni il numero 5 del ranking ha sempre usato un modello bianco, ma il problema non è il colore dell'attrezzo, quanto l'ovale. Dopo le recenti sconfitte, infatti, in molti avevano suggerito a Roger di usare unae forse il Re ha deciso di ascoltare i consigli.

Nel dettaglio, secondo quanto emerge dall'immagine, la nuova racchetta di Roger sarebbe un modello della serie BLX con ovale 92-93. Si tratta di una versione leggermente più grande della solita Pro-Staff in dotazione allo svizzero e con più margini di errore. Federer, del resto, non è più rapido come un tempo e un ovale più grande potrebbe essere la soluzione giusta per continuare ad essere sempre competitivo ad alti livelli. Se così fosse, si tratterebbe di una notizia bomba e, forse, anche l'inizio di un nuovo capitolo della carriera e del gioco di Re Roger.