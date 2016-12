Fognini-Vinci, la coppia che vince nella domenica da ricordare

a Stoccarda ea Palermo, con le loro vittorie, hanno regalato al tennis italiano un fine settimana straordinario. Ma non è il primo, bensì il quinto nella storia, il terzo di fila in cui arrivano contemporaneamente due vittorie.Il 22 maggio 1988vinse il torneo Atp di Firenze battendo in una finale tutta azzurraper 3-6, 6-1, 6-4 e contemporaneamentesi aggiudicò il torneo Wta di Strasburgo superando Judith Wiesner con il punteggio di 6-3, 6-0.

Il 27 maggio 2001 Andrea Gaudenzi vinse il torneo Atp di St. Polten battendo in finale Markus Hipfl in due set 6-0, 7-5 e contemporaneamente Silvia Farina conquistò il titolo al torneo Wta di Strasburgo superando Hanke Huber per 7-5, 0-6, 6-4. Concentrandoci sulle ultime due annate, il 18 giugno 2011 Roberta Vinci ha vinto a Rosmalen 6-7, 6-3, 7-5 contro Jelena Dokic e Andreas Seppi ad Eastbourne 7-6, 3-6, 5-3 ritiro contro Janko Tipsarevic, mentre il 5 maggio 2012 Sara Errani conquistò il titolo a Budapest battendo per 7-5, 6-4 la russa Elena Vensina e il giorno dopo Andreas Seppi vinse a Belgrado superando in finale per 6-3, 6-2 il francese Benoit Paire.