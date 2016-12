Tennis, Fabio Fognini vince il torneo di Stoccarda

foto LaPresse Correlati Alla vinci la finale derby di Palermo 13:09 - Urlo azzurro in Germania. Fabio Fognini ha vinto il torneo di Stoccarda, battendo il tedesco Philipp Kohlschreiber con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4. Dopo le finali perse a Bucarest e a San Pietroburgo nel 2012, per l'italiano si tratta del primo successo Atp. Match molto tirato, con il tennista ligure spesso padrone del gioco e protagonista di una partita strepitosa col numero 25 del ranking. - Urlo azzurro in Germania.ha vinto il torneo di Stoccarda, battendo il tedescocon il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4. Dopo le finali perse ae anel 2012, per l'italiano si tratta del. Match molto tirato, con il tennista ligure spesso padrone del gioco e protagonista di una partita strepitosa col numero 25 del ranking.

Giornata da ricordare per Fognini a Stoccarda. Contro il favorito di casa, infatti, l'italiano gioca una delle sue migliori partite e porta a casa un titolo che potrebbe farlo entrare definitivamente nel gotha del tennis. Il talento, si sa, non gli manca. Sulla continuità di rendimento, invece, ci sta lavorando. E la strada imboccata sembra quella giusta. Dopo l'exploit a Montecarlo, infatti, in Germania Fognini è arrivato in finale senza perdere nemmeno un set, mostrando il meglio del repertorio. Poi è toccato a Kohlschreiber saggiare il suo polso.



Col numero 25 del ranking l'azzurro gioca un buon primo set, ma perde 7-5 dopo essere stato in vantaggio anche di un break. Il ligure però non si scompone, rimane concentrato e nel secondo parziale, dopo sei set point, si riporta meritatamente in parità (6-4). Accelerazioni, piedi dentro al campo, solido al servizio. Nel terzo set Fognini gioca senza sbagliare, lasciando pochi punti al suo avversario, costretto invece a fare il spesso il tergicristallo e a sprecare molte energie per il rush finale. L'azzurro gioca profondo e i suoi colpi fanno male al tedesco, che cala e va sotto di due break. Con le spalle al muro, Philipp però non molla, risale di intensità e porta a casa il controbreak. Gli ultimi game sono da cardiopalma per l'azzurro. Kohlschreiber innesca il dritto, ma il ligure non perde la calma e chiude il match ancora sul 6-4. Fognini è cresciuto: ora inizia un nuovo capitolo della sua carriera.

STEFANO RONCHI