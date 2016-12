Tennis: Federer fuori dai primi quattro al mondo dopo 10 anni 

foto LaPresse 10:37 - Roger Federer non è più fra i primi quattro giocatori del mondo. L'eliminazione al secondo turno di Wimbledon (per mano dell'ucraino Stakhovsky) ha comportato uno scivolone dello svizzero al 5° posto della classifica Atp. L'ultima volta che King Roger restò fuori dai Fab Four correva l'anno 2003, proprio alla vigilia del suo primo titolo sull'erba londinese. Nelle classifiche aggionate di lunedì, balzo di Ferrer al numero 3 (best ranking). non è più fra i primi quattro giocatori del mondo. L'eliminazione al secondo turno di(per mano dell'ucraino Stakhovsky) ha comportato uno scivolone dello svizzero al. L'ultima volta che King Roger restò fuori dai Fab Four correva l'anno 2003, proprio alla vigilia del suo primo titolo sull'erba londinese. Nelle classifiche aggionate di lunedì, balzo dial numero 3 (best ranking).

Restano invariate le prime due posizioni con Djokovic che, nonostante la sconfitta in finale, precede Andy Murray. Nadal, invece, è n.4, in risalita rispetto a un paio di settimane fa. Il primo italiano è il Andreas Seppi, n.23. Federer, che giocherà i tornei sulla terra di Gstaad e Amburgo per ricominciare la scalata, può consolarsi con un'altra statistica, ormai assodata: è il giocatore che ha resistito più a lungo al n.1 del mondo (302 settimane).