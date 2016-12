Andy Murray vince Wimbledon ed entra nella storia del tennis

foto LaPresse Correlati Le foto del trionfo 10:24 - Dopo 77 anni, Andy Murray sfata il tabù britannico a Wimbledon. Lo scozzese batte Djokovic in finale ed entra nella storia del tennis di Sua Maestà, conquistando il secondo Slam in carriera. Secco il punteggio a favore del numero due del ranking, che ha chiuso la partita in tre set: 6-4, 7-5, 6-4. Prima di Murray, l'ultimo britannico ad aggiudicarsi il titolo sull'erba dell'All England Club era stato Fred Perry nel 1936. - Dopo 77 anni,sfata il tabù britannico a. Lo scozzese battein finale ed entra nella storia del tennis di Sua Maestà, conquistando il secondo Slam in carriera. Secco il punteggio a favore del numero due del ranking, che ha chiuso la partita in tre set: 6-4, 7-5, 6-4. Prima di, l'ultimo britannico ad aggiudicarsi il titolo sull'erba dell'All England Club era statonel 1936.

Murray entra nel cuore degli inglesi. Dopo le lacrime in finale nel 2012 e il titolo olimpico, lo scozzese infiamma il Regno Unito e riconsegna a Sua Maestà il torneo più prestigioso del mondo. Netta la vittoria del numero due del ranking, che si affida soprattutto alla prima di servizio e, spinto dal pubblico di casa, mette Djokovic alle corde. Sull'erba dell'All England Club il britannico mostra un'ottima condizione fisica e colpi di grande precisione e potenza. Sottotono invece il serbo, che non riesce a trovare la chiave del match e a fine partita registra troppi errori gratuiti rispetto al suo standard.



In stato di grazia, Murray domina soprattutto insistendo con il back sul dritto dell'avversario e con una difesa invalicabile. Partita ricca di emozioni, sempre in bilico. L'inglese parte forte nel primo set e mette paura al serbo, che è costretto a salvare sei palle break nei primi due turni di servizio prima di cedere sotto i colpi di Andy. Visibilmente stanco dopo la semifinale con Del Potro, Nole non mostra la solita mobilità e non regge il ritmo e le accelerazioni di Murray, che porta a casa il primo parziale col punteggio di 6-4. In rimonta invece la conquista del secondo set. Sotto 4-1, il britannico non si arrende, recupera e chiude 7-5, mandando in delirio il centrale.



In vantaggio di due set, Murray acquista poi maggior sicurezza nei colpi e consapevolezza di poter entrare nella storia. E il terzo set lo dimostra. Nole, da campione e numero uno del mondo, prova a opporre resistenza fino all'ultimo punto, ma alla fine assiste al trionfo meritato del britannico e alla gioia di una Nazione intera. Murray è diventato grande.