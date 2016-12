Wimbledon, finale senza storia: è Bartoli la regina di Londra

foto LaPresse 13:28 - Finale senza storia a Wimbledon: Marion Bartoli batte 6-1 6-4 Sabine Lisicki e si aggiudica il primo titolo Slam in carriera. La tedesca vince il primo game della partita, ma poi esce dal match e perde sei giochi consecutivi. Stesso copione nel secondo parziale. La Lisicki va in vantaggio per 1-0, ma si fa dominare dal gioco della Bartoli, aiutata dall'incredibile quantità di errori gratuiti della tedesca e chiude 6-1 6-4 in 1h e 23' . - Finale senza storia a: MarionbatteSabinee si aggiudica il. La tedesca vince il primo game della partita, ma poi esce dal match e perde sei giochi consecutivi. Stesso copione nel secondo parziale. La Lisicki va in vantaggio per 1-0, ma si fa dominare dal gioco della Bartoli, aiutata dall'incredibile quantità di errori gratuiti della tedesca e chiude 6-1 6-4 in 1h e 23' .

Ci si aspettava decisamente di più dalla finale femminile che invece ha largamente deluso le aspettative. Demerito soprattutto di Sabine Lisicki, incapace per quasi tutta la partita di ripetere il livello di tennis col quale aveva sconfitto Serena Williams e Agnieszka Radwanska. Ne esce vincitrice Marion Bartoli, al primo titolo Slam in carriera, che ai Championships poteva già vantare una finale nel 2007 persa da Venus Williams. L'incontro è a senso unico: dopo aver strappato in apertura il servizio alla francese ed essersi portata in vantaggio 1-0, la Lisicki non vince più un game e cede il primo set 6-1 in appena mezz'ora di gioco. Tanto potente ed efficace la Bartoli quanto fallosa e imprecisa la tedesca. L'andamento è analogo nel secondo parziale, con la Lisicki che mantiene il servizio e si porta in vantaggio nel set. La Bartoli concede diverse palle break nel suo primo turno di battuta ma è brava ad annullarle. La Lisicki accusa ancora il colpo anche a livello emotivo (gioca per lunghi tratti in lacrime) ed esce definitivamente dal match. La francese in pochi minuti si porta sul 5-1 con la possibilità di servire per il titolo. Supportata dal pubblico del Centre Court, Sabine Lisicki ha un sussulto di orgoglio e riesce a risalire fino al 5-4 dopo aver annullato anche tre match point consecutivi, ma l'epilogo è solo rimandato e la Bartoli può chiudere 6-1 6-4 e festeggiare il suo primo titolo Slam.