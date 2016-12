Wimbledon: Lisicki, maratona vincente. Finale con la Bartoli

foto LaPresse 23:00 - Sabine Lisicki compie un'altra impresa eliminando la Radwanska, testa di serie numero 4, e conquista la finale dove affronterà Marion Bartoli. La tedesca vince dopo una lunga battaglia conclusa 9-7 al terzo set e per la prima volta in carriera arriva in finale a Wimbledon. La francese invece ha sconfitto Kirsten Flipkens per 6-1 6-2 e ritrova la finale dei Championships dopo quella disputata nel 2007 e persa contro Venus Williams. - Sabinecompie un'altra impresa eliminando la, testa di serie numero 4, e conquista la finale dove affronterà MarionLa tedesca vince dopo una lunga battaglia conclusae per la prima volta in carriera arriva in finale a. La francese invece ha sconfitto Kirstenpere ritrova la finale dei Championships dopo quella disputata nel 2007 e persa contro Venus Williams.

Senza storia la prima semifinale con Marion Bartoli che ha sconfitto in poco più di un'ora la belga Kirsten Flipkens col netto punteggio di 6-1 6-2. Troppo potente la Bartoli per la giocatrice belga che non è mai riuscita ad arginare il gioco della sua avversaria. Appassionante, invece l'altra semifinale tra la Radwanska e la Lisicki. La tedesca parte in modo convincente e si aggiudica il primo set 6-4. Nel secondo parziale c'è il ritorno della polacca che si porta in parità vincendo 6-2, ma è il terzo set ad appassionare il pubblico del Centre Court. La Lisicki compie il break che pare essere decisivo nel nono gioco e serve per il match sul 5-4, senza però riuscire a chiudere e facendo tornare in gioco l'avversaria. Si procede così a oltranza e la tedesca si procura una nuova opportunità sul punteggio di 8-7: questa volta non fallisce, chiude 9-7 e approda in finale dove regalerà ai tifosi tedeschi la possibilità di tornare a vincere un titolo dello Slam che manca dai tempi di Steffi Graf.