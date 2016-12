Wimbledon: Seppi, niente impresa con Del Potro. Pennetta, Vinci e Knapp tutte fuori agli ottavi

Seppi non aveva mai vinto nei precedenti tre incontri con Del Potro e anche in questa occasione l'argentino si è imposto nettamente in tre set: 6-4 7-6 6-3 il punteggio in suo favore. Nonostante sia stata messa in dubbio la sua presenza fino all'ultimo per un leggero infortunio al ginocchio, Del Potro non ha avuto problemi a comandare il gioco imponendo la sua maggior potenza, con Seppi che non è stato quasi mai in grado di arginarlo. L'argentino affronterà ora David Ferrer per un posto in semifinale.

Anche in campo femminile è stata una giornata amara pe i colori azzurri. L'unica che ha avuto chance è stata la Pennetta che nel primo set ha avuto per due volte la possibilità di servire per vincere il parziale. La brindisina però è stata brekkata in entrambe le circostanze e ha ceduto al tie break decisivo. Poca storia nel secondo set con la belga sempre in comando del gioco. Escono mestamente, invece, Roberta Vinci e Karin Knapp: se quest'ultima era già stata brava ad arrivare agli ottavi, ci si aspettava decisamente di più dalla tarantina che ha raccimolato solo due game con la Li Na (6-2 6-0) ed è uscita sconfitta in meno di un'ora di gioco.