Wimbledon: Vinci soffre ma avanza. Anche Seppi al terzo turno

Soffre Roberta Vinci, ma alla fine esce vincitrice dalla battaglia contro la Cepelova qualificandosi al terzo turno dei Championships dove affronterà un'altra slovacca, Dominika Cibulkova, per un posto negli ottavi. Il match sembra in discesa per l'azzurra, che si aggiudica senza patemi il primo set 6-1. Nel secondo parziale la tarantina subisce però il ritorno della slovacca che si impone 6-4. Ma è il terzo set a regalare spettacolo e un'incredibile altalena di emozioni: sul punteggio di 5-4, la Vinci serve per il match ma si fa brekkare dalla slovacca che rientra in partita. Nel successivo game la tarantina non sfrutta diverse palle break e si ritrova a servire sotto 6-5 nel punteggio. Dopo aver agevolmente vinto il suo turno di servizio, l'azzurra brekka l'avversaria e ha nuovamente la possibilità di chiudere la pratica andando a servire sul 7-6. I colpi di scena però non finiscono. La slovacca non molla e riesce a effettuare l'immediato contro break. La pressione ora è tutta sulle spalle di Roberta, incapace di chiudere la partita per due volte. Ma dall'alto della sua esperienza l'azzurra mantiene la calma e strappa nuovamente il servizio alla Cepelova, regalandosi la terza opportunità di vittoria. E questa volta non fallisce: chiude 9-7 e si qualifica al terzo turno dove troverà ad attenderla la Cibulkova.

La giornata era iniziata nel migliore dei modi per i colori italiani: Andreas Seppi, infatti, si è qualificato al terzo turno approfittando del ritiro di Michael Llodra. Il francese ha accusato dei problemi alla coscia e ha abbandonato il campo dopo aver perso il primo set col punteggio di 7-5 in favore dell'azzurro che attende al prossimo turno Kei Nishikori che ha sconfitto Leonardo Mayer. Si tratta dell'undicesimo ritiro dall'inizio del torneo.