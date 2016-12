Wimbledon, il giorno dei ritiri. Eliminata la Sharapova

foto LaPresse 21:40 - Altre due stelle, dopo Rafa Nadal, abbandonano anzitempo Wimbledon. Maria Sharapova è stata eliminata al secondo turno del terzo Slam della stagione. Sull'erba londinese la russa, che era la terza testa di serie, è stata sconfitta in due set (6-3, 6-4 il punteggio) dalla portoghese Larcher De Brito, n.131 della classifica mondiale. Stessa sorte per Roger Federer, sconfitto in 4 set (7-6, 6-7, 5-7, 6-7) dall'ucraino Stakhovsky. - Altre due stelle, dopo, abbandonano anzitempo. Maria Sharapova è stata eliminata al secondo turno del terzo Slam della stagione. Sull'erba londinese la russa, che era la terza testa di serie, è stata sconfitta in due set (6-3, 6-4 il punteggio) dalla portoghese, n.131 della classifica mondiale. Stessa sorte per Roger Federer, sconfitto in 4 set (7-6, 6-7, 5-7, 6-7) dall'ucraino

Match che si mette subito male per Masha che va sotto 4-1, poi prova a rimontare ma la lusitana è brava a contenere la sua reazione. Nel secondo set è ancora la De Brito a strappare subito il servizio alla russa, break sufficiente per chiudere l'incontro dopo un'ora e 36 minuti. La portoghese al terzo turno sfiderà l'azzurra Karin Knapp.

Giornata storica a Wimbledon, non per le partite giocate ma per i ritiri. Steve Darcis, giustiziere di Nadal, ha subito un infortunio alla spalla in allenamento. Stessa sorte per Marin Cilic. Stepanek, invece, ha dovuto arrendersi a un problema alla coscia sinistra, mentre Isner si è ritirato dopo due game contro Mannarino per un problema al ginocchio. Sfortunato anche Tsonga, che ha dovuto abbandonare il match contro Gulbis dopo tre set.

Avanza senza problemi Andy Murray che batte Lu Y-H tre set a zero col punteggio di 6-3, 6-3, 7-5. Clamorosa eliminazione invece per Roger Federer che abbandona le velleità di record nel torneo inglese (puntava all'ottavo titolo) uscendo al secondo turno. Eroe di giornata l'ucraino Stakhovsky, capace di rimontare lo svizzero vincendo 3-1 in quattro set.