Tennis, Wimbledon: Sara Errani subito eliminata

19:37 - E' durata poco più di un'ora l'avventura londinese di Sara Errani. L'azzurra, testa di serie n.5, è stata eliminata al primo turno del torneo di Wimbledon dalla portoricana Puig: 6-3, 6-2. Buon esordio invece per Flavia Pennetta, che ha sconfitto con un facile 6-4, 6-1 l'idolo di casa Elena Baltacha. Vince anche l'altoatesina Karin Knapp, che supera la ceca Hradecka con il punteggio di 6-3, 6-4. Tra gli uomini fuori Fabio Fognini e Paolo Lorenzi.

Fognini, protagonista di un battibecco con il giudice arbitro, è stato sconfitto dall'austriaco Jurgen Melzer per 6-7, 7-5, 6-3, 6-2, mentre Lorenzi ha ceduto al francese Kenny De Schepper in tre set: 7-6, 6-4, 6-2. La più grande delusione di giornata, però, è senza dubbio Sara Errani. La romagnola, reduce dalla semifinale di Parigi e con zero partite nelle gambe sull'erba, mostra di non avere feeling con i campi dell'All England Club. E si ferma addirittura al primo turno, sconfitta da una terribile ventenne come Monica Puig, 65 delle classifiche mondiali e in piena ascesa. La portoricana impone una palla pesantissima, soprattutto di dritto, e cancella la Errani dal tabellone dopo aver fallito sei set point. La Pennetta, invece, gioca una partita senza fronzoli, riuscendo a far spostare molto una Baltacha non al meglio della condizione. Per Flavia - 22 vincenti e una conversione del 67% con la prima di servizio - ora c'è la Azarenka (n.2 del seeding) . Fa un'ottima figura anche Karin Knapp, sfavorita alla vigilia contro la Hradecka, specialista del veloce (soprattutto in doppio). L'altoatesina al secondo turno trova un'altra ceca: Lucie Safarova. Conferma la sua affinità con Wimbledon Camila Giorgi, che l'anno scorso fece ottavi: la tennista di Macerata ha battuto la britannica Samantha Murray 6-3, 6-4.