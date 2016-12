Roland Garros: Nadal batte Ferrer, è l'ottavo trionfo a Parigi

si conferma padrone incontrastato della terra rossa di: il maiorchino ha vinto per l'ottava volta il, battendo in finale, nel derby iberico,: 6-3, 6-2, 6-3 il punteggio in 2h15' di gioco. La gara scivola via senza sussulti, a parte un'invasione di campo che costa un'interruzione nel secondo set.stabilisce il nuovo record di titoli vinti nello stesso torneo dello Slam: 8.

Per Rafa è anche il dodicesimo Slam in assoluto, che gli permette di agganciare Roy Emerson e risalire la china in una classifica guidata da Roger Federer con 17. Il maiorchino è anche alla settima vittoria stagionale sui nove tornei disputati, arrivati tutti dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi quasi otto mesi. Numeri alla mano, si tratta di una vera e propria impresa.

La partita non regala grandi emozioni. Dopo un avvio equilibrato Nadal si stacca nel settimo game, dove fa il break che gli consente di salire 4-3 nel primo set. Ferrer si procura una palla del 4-4, cancellata però dal dritto mancino di Rafa, che chiude 6-3. Nella seconda frazione Nadal allunga subito sul 3-0 e costringe l'avversario a una rimonta mai completata. Sul 5-1 un invasore si presenta sul Centrale con un fumogeno e a torso nudo, ma la sicurezza lo porta via. A Ferrer non arriva nemmeno il supporto del cielo: piove piano e si va avanti. Nel terzo set David ha ancora una palla break per andare avanti 4-3 ma sbaglia di rovescio e la partita si complica terribilmente. Pochi minuti e Nadal si ritrova nella storia: quella con Ferrer è la 59.ma vittoria nel torneo francese, e anche questo gli vale un record. L'ennesimo.

Nelle nove edizioni fin qui disputate, infatti, Nadal è stato sconfitto solo una volta (nel 2009 da Soderling). In questo Roland Garros la vera impresa è quella consumata in semifinale, in cui Rafa ha sconfitto Djokovic in un match epico, terminato 9-7 al quinto set. La prima parte del torneo era stata segnata da qualche problemino (ceduto un set a i non irresistibili Brands e Klizan), ma con il passare dei giorni Nadal è migliorato e non c'è stata storia. Da lunedì, paradossalmente, lo spagnolo scenderà al quinto posto della classifica Atp, lasciando proprio a Ferrer (prima finale in uno Slam) la quarta. Nella Race (la classifica stagionale), Rafa è invece saldamente al comando con 2000 punti di vantaggio su Djokovic. A consegnare la coppa dei moschettieri all'eroe di giornata è stato lo sprinter Usain Bolt.