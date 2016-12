Wta Sydney: Errani eliminata, Pironkova in semifinale

10:16 - Si ferma ai quarti di finale la corsa di Sara Errani all'Apia International Sydney, torneo Wta Premier in corso sui campi in cemento della metropoli australiana. La tennista azzurra, testa di serie numero 3, esce sconfitta 7-6(2), 6-3 dal confronto con la bulgara Tsvetana Pironkova, numero 107 del ranking e arrivata dalle qualificazioni. L'azzurra, che si è ritrovata anche a servire per il set, potrà ora concentrarsi sull'Australian Open.



Avvio di gara in salita per la Errani che si ritrova subito sotto 2-0: pareggiato immediatamente il break di svantaggio, la campionessa italiana perde nuovamente il servizio e si ritrova sotto 5-3. Con una reazione veemente Sarita si aggiudica tre giochi di fila e va a servire per il set ma a quel punto nuovo black out, con la Pironkova che trascina il set al tiebreak e se lo aggiudica. Tutto più facile nel secondo parziale per la bulgara, coetanea della Errani: dopo essere balzata sul 4-1, controlla la reazione della bolognese e chiude in un'ora e 50 di gioco: adesso se la vedrà con la ceca Kvitova.