Wta Stoccarda: Errani stesa, Sharapova in finale

21:10 - Si arrende in semifinale alla russa Maria Sharapova la romagnola Sara Errani, numero 8 del seeding e 11 del mondo, al Wta di Stoccarda. Nella riedizione della finale del Roland Garros 2012, la Sharapova ha spazzato via Sarita in due set (6-1, 6-2) in appena un'ora. Per l'azzurra si tratta della 40esima sconfitta in carriera in 47 gare contro una delle prime 9 del ranking.

Dopo la vittoria sofferta nei quarti contro la spagnola Suarez Navarro, ritiratasi nel terzo set con Sara avanti 3-0, la romagnola sapeva di avere un ostacolo molto difficile da superare come Maria Sharapova. Nel primo set la russa si porta subito sul 3-0 (break nel secondo game), salva una palla break nel quinto game e poi chiude 6-1. Nel secondo set è un continuo alternarsi di break: la russa però, una volta sul 4-1, gestisce bene il punteggio e sul 5-2 chiude con il servizio, nonostante Sara fosse riuscita a salvare un match point.