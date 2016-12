Wta New Haven: Muguruza battuta, Giorgi in semifinale

10:23 - Ancora una grande Camila Giorgi. Nella notte la marchigiana è approdata alle semifinali del torneo Wta di New Haven, battendo in tre set (6-4, 6-7, 6-2) la spagnola di origine venezuelana Garbine Muguruza. All'azzurra numero 38 del ranking sono servite due ore e 14 minuti per avere la meglio dell'avversaria: nel penultimo atto del Connecticut Open 2014, sul cemento statunitense, la Giorgi se la vedrà con la slovacca Magdalena Rybarikova.

La 22enne ha sfoderato un'altra ottima prestazione, "vendicando" Sara Errani, eliminata proprio dalla Muguruza al primo turno. Il successo sulla spagnola ai quarti fa il bis soprattutto con quello ottenuto agli ottavi contro Caroline Wozniacki, capace di conquistare il torneo quattro volte tra il 2008 e il 2011. E ora tocca alla Rybarikova, per una sfida inedita: numero 68 della classifica Wta, al secondo turno ha avuto la meglio su Simona Halep, numero due al mondo e favorita ai nastri di partenza di New Haven.